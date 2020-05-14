Шестая колонна с военнослужащими и спецтехникой МО РФ покинули Бергамо

Из Бергамо на аэродром Виллафранка города Верона выдвинулась шестая колонна с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, которые помогали Италии бороться с коронавирусной инфекцией.

На аэродроме будет осуществлена погрузка личного состава и техники в самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России для убытия на родину.

Сегодня, 14 мая, планируется совершить два рейса и доставить в Россию 17 военнослужащих и две единицы специальной военной техники.