Десантники отработали спецоперацию на обновленном полигоне Раевский под Новороссийском

Группа десантников выдвинулась на позиции противника. По легенде боевики заняли горную деревушку и сидят крепко: огневые точки в окнах домов и буквально за каждым камнем.

Трещат от автоматных очередей горы в нескольких километрах от занятой противником деревни. Задача бойцов десанта - удержать высоту. Боевики появились внезапно и наступают по всем направлениям.

Обновленный полигон Раевский под Новороссийском - главная тренировочная база для военнослужащих из седьмой воздушно-десантной дивизии. Здесь построили целые деревни и скалодромы, а также несколько стрелковых галерей: хутор и ущелье. На полосе препятствий военнослужащие буквально преодолевают четыре стихии: огонь - когда все в дыму, воздух - вот так восходя и спуская вниз по 15-метровой отвесной стене, воду - преодолевая горную реку на канатной переправе.

Седьмая дивизия - это единственное соединение воздушно-десантных войск, которое специализируется именно на ведении боя в горной местности. Поэтому полигон здесь оборудован всем необходимым для высотной подготовки.

Заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров лично проверяет боеготовность десантников, знания солдат и каждую деталь экипировки, однако особое внимание к обновленному полигону.

«Здесь отрабатываются различные тактические эпизоды, которые происходили в том числе в Сирийско-Арабской Республике», - отметил он.

Про полосу препятствий 4 стихии говорят, что ей нет аналогов в мире, когда практически не меняя локацию десантники могут отработать сразу весь комплекс горной боевой подготовки.

Отмечается, что тренироваться на полигон Раевский уже съезжаются военнослужащие ВДВ со всей страны