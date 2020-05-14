Военные обработали обширные территории промышленных заводов и цехов в Подмосковье

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения РХБЗ Севастопольской мотострелковой бригады провели специальную обработку на объектах предприятия по производству новейших робототехнических комплексов «Уран» и цехов производственного объединения «Стеклопластик» в Московской области.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К осуществили обеззараживание территории объектов, цехов, складских помещений и дорог.

Военнослужащие обработали дезинфицирующими растворами более 2,5 тысяч квадратных метров пространств.

Такая спецобработка позволит предприятиям продолжить выпуск продукции. Ранее военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию на предприятиях промышленности в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Твери.