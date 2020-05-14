Молодые летчики приступили к полетам на Ту-134 и Ан-26 в Екатеринбурге

За штурвалом Ту-134 вчерашний курсант. За плечами - диплом об окончании летного училища, на погонах - лейтенантские звезды, но пока что все здесь находится под контролем опытного инструктора.

Молодые летчики приступили к полетам на транспортных самолетах Ту-134 и Ан-26 с аэродрома базирования Кольцово в Екатеринбурге. Вместе с инструкторами молодые летчики должны налетать более 100 часов и только потом их допустят к самостоятельным полетам.

За два месяца смешанные экипажи отработают пилотирование в простых и сложных метеоусловиях, а также проверять навыки действий в смоделированных штатных и чрезвычайных ситуациях, таких, например, как отказ двигателя и полеты вслепую, но сегодня им предстоят наиболее простые упражнения - так называемые полеты по горизонту ровные, без резкого набора и снижения высоты.

По окончанию тренировок летчики приступят к самостоятельным полетам в должности помощника командира корабля.