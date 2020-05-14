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Тренировка на высоте: военнослужащие выполнили прыжки с парашютом в Мурманской области

Андрей Аркадьев
Елена Сивонен
18:09 14.05.2020
Прыгали с парашютом как профессионалы, так и новички, используя различные парашютные системы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Мурманской области военнослужащие подразделений сразу трех бригад Северного флота провели самые масштабные учения года по воздушно-десантной подготовке.

После команды «К парашютам!», расчета на «Первый» и «Второй» военные надели подвесные системы и зашли на борт. Перед началом прыжков вертолет сделал три круга.

Амирхан Бадаев, водитель десантно-штурмового батальона 61-й отдельной бригады морской пехоты СФ, поделился своими впечатлениями от тренировок.

«Первый раз, когда прыгнул, глаза закрыл, не понял, что было. А во второй раз уже с открытыми глазами. Видишь, как кружит, интересно. До трех посчитал и раскрылся парашют», - сказал он.

Профессионалы со стажем прыгают с других высот - от 1 200 метров. У этих военнослужащих иные задачи - отработать навыки десантирования с задержкой раскрытия купола.

Система специального назначения «Арбалет», которую используют военнослужащие, позволяет летать даже против ветра, обеспечивая при этом безопасное приземление.

«Парашютная система  у нас имеет собственную горизонтальную  скорость и более точностные характеристики при приземлении. Как вы сами сегодня видели, у нас группы приходят в заданный квадрат 10 на 10 на площадке приземления», - поделился Андрей Куликов, заместитель командира третьей ударной десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона по воздушно-десантной подготовке 61-й отдельной бригады морской пехоты СФ.

Военнослужащие продолжат тренироваться в летний период. Каждый боец должен совершить, как минимум, шесть прыжков, чтобы уверенно чувствовать себя в небе.

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