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Маски, тесты, дезинфекция: в Калининграде готовятся к весеннему призыву в условиях пандемии коронавируса

Светлана Головина
01:29 14.05.2020
Все военные комиссариаты и сборные пункты обеспечены расходными материалами, приборами для очистки воздуха и бесконтактными термометрами.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На сборном пункте военного комиссариата Калининградской области провели методическое занятие по приему молодого пополнения в ходе призыва граждан на военную службу с соблюдением превентивных санитарно-эпидемических мер.

Отмечается, что сотрудники областного военкомата продемонстрировали представителям военных комиссариатов муниципальных образований и Минздрава области порядок действий на специально развернутых учебных местах.

Участникам занятия была показана организация прибытия, размещения, питания призывников, с учетом соблюдения социальной дистанции, а также порядок проведения бесконтактной термометрии и тестирования новобранцев для выявления граждан, инфицированных COVID-19.

Перед началом работы призывных комиссий военнослужащие отдельной роты радиационной, химической и биологической защиты Балтийского флота, подразделений РХБ защиты армейского корпуса и соединения морской пехоты флота провели дезинфекцию помещений всех военных комиссариатов и прилегающих к ним территорий.

Помимо этого, присутствующим на практике продемонстрировали действия при выявлении у поступающего на военную службу положительного теста на наличие коронавирусной инфекции.

Также все призывники, врачи-специалисты и члены призывных комиссий обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

Кроме того, все военные комиссариаты и сборные пункты обеспечены расходными материалами, приборами для очистки воздуха и бесконтактными термометрами.

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