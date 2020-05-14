125 мм огня: кадры подготовки танкистов ЗВО к всеармейскому этапу АрМИ-2020

В Подмосковье прошли боевые стрельбы танков Т-72Б3 в рамках подготовки к Всероссийскому этапу конкурса «Танковый биатлон».

Огонь велся по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника на расстояниях 1 800, 1 700 и 1 600 метров из 125-мм танковых орудий.

Командиры боевых машин уничтожили летательные аппараты условного противника из крупнокалиберных пулеметов «Корд» на расстоянии 800-1 200 метров.

На Всеармейском этапе конкурса «Танковый биатлон» лучший экипаж танкового объединения ЗВО поборется за право представлять Россию на Международных армейских играх.

Т-72Б3 - сравнительно простая модернизация танка Т-72Б, которая позволяет с наименьшим количеством затрат и времени довести ряд его характеристик до уровня Т-90А.

В частности, на танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2 комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Кроме того, танк получил бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатых экранов проекции МТО корпуса, модули динамической защиты и решетчатые экраны башни.