На полном ходу в воду: на полигоне Алабино БМП-2 уничтожили «противника» из ПТРК «Фагот»

В Подмосковье на полигоне Алабино прошли тактико-специальное учение гвардейской танковой армией Западного военного округа. Военнослужащие сначала форсировали водную преграду - на полном ходу боевые машины пехоты БМП-2 въезжали в озеро Комсомольское, продолжив движение в наводном положении. Преодоление водного препятствия стало для экипажей первым в этом году.

При появлении танков «противника» экипажи применили ПТРК «Фагот» для уничтожения тяжело бронированных целей. Всего в ходе учений мотострелки уничтожили порядка 200 мишеней. В учении было задействовано свыше 150 военнослужащих и более 50 единиц вооружения, военной и специальной техники Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.