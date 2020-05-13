В Удмуртии завершили проливку и опашку территории бывшего военного арсенала
К мероприятиям по обработке земель привлекались три вертолета, совершивших около 80 вылетов.
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Военнослужащие ЦВО завершили проливку очагов возгорания и опашку территории бывшего военного арсенала в Малопургинском районе Удмуртии.
К противопожарным мероприятиям привлекались два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5 Центрального военного округа и еще один – от МЧС России. Всего было выполнено около 80 вылетов и сброшено до 200 тонн воды.
К работам были также привлечены военнослужащие инженерного саперного полка второй гвардейской общевойсковой армии. Специалисты с помощью инженерных машин разграждения проложили защитные минерализованные полосы по периметру бывшего арсенала.