«Высокий профессионализм»: итальянский врач в Бергамо рассказал о работе с медиками из РФ

Военные врачи из России продолжают вместе с итальянскими коллегами лечить больных коронавирусной инфекцией. Полевой госпиталь, где происходит работа, развернут в итальянском Бергамо.

На данный момент российские специалисты вылечили уже 62 пациентов, зараженных COVID-19. Как отметил старший группы медицинских специалистов Минобороны России в Италии Александр Юманов, это очень высокий показатель.

«В полевой госпиталь Бергамо на лечение поступило 93 больных с коронавирусной инфекцией. 62 пациента полностью выздоровели и выписаны из госпиталя. Только сегодня выписаны из госпиталя 5 человек», - подчеркнул Юманов.

Итальянские специалисты с благодарностью принимают помощь коллег из России. Как отметила доктор Орнелла Спанинелло из бригады врачей гуманитарной миссии Италии, она очень довольна совместной работой.

«Очень довольна той помощи, которая оказывается российскими медиками, в том числе в отделении интенсивной терапии. Мы всегда можем получить от русских помощь и работаем вместе. Хочу отметить высокий профессионализм ваших переводчиков, благодаря которым организовано наше взаимодействие», - сказала Орнелла Спанинелло.

В состав интернациональных бригад входят врачи-анестезиологи, терапевты, эпидемиологи и медицинские сестры. В каждой бригаде дежурят российские переводчики, которые наладить коммуникацию российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами.