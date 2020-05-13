Глава Генштаба: родителей не пустят на присягу новобранцев из-за коронавируса

В ходе нового призыва родителям военнослужащих будет запрещено присутствовать на церемонии Военной присяги. Об этом в интервью газете «Красная Звезда» рассказал глава Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Он отметил, что до снятия ограничений против пандемии не будут проводиться торжественные отправки пополнения со сборных пунктов.

«Не допускается также, в целях исключения инфицирования личного состава, присутствие родителей военнослужащих в местах их проживания и районах дислокации воинских частей при проведении ритуала приведения пополнения к Военной присяге», — рассказал Герасимов.

Глава Генштаба добавил, что процесс увольнения отслуживших военнослужащих уже идет, домой убыли более 6 тысяч солдат. При этом каждый увольняемый обеспечен медицинскими масками и средствами дезинфекции на время следования.

По словам Герасимова, в случае заболевания коронавирусом военнослужащие будут увольняться только после выписки из лечебного учреждения, а контактные – после завершения медицинского наблюдения и получения двух отрицательных результатов лабораторного исследования.