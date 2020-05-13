Дезинфекция прибывшего из Италии Ил-76: видео
Помимо первичной дезинфекции вернувшиеся в Россию военнослужащие пройдут ряд обязательных санитарно-эпидемиологических процедур.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
«Звезда» публикует снятые на аэродроме Чкаловский кадры дезинфекции седьмого самолета Ил-79, вернувшегося накануне из Италии.
На кадрах видно как выходящие с борта воздушного судна военные в защитных костюмах проходят процедуру дезинфекции, едва ступив на землю.
Обработку проводят приглашенные на место специалисты с помощью заранее подготовленной техники.
Самолет ВКС России с военнослужащими сводного отряда Минобороны, помогавшими в борьбе с пандемией COVID-19 в Италии, приземлился на территории подмосковного аэропорта поздним вечером 12 мая.
Помимо первоочередной дезинфекции вернувшиеся в страну военнослужащие пройдут процедуру термометрии и ряд обязательных санитарно-эпидемиологических мероприятий.