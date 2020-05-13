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Полигон Капустин Яр отмечает 74-летие

Андрей Аркадьев
18:03 13.05.2020
На полигоне проходили испытания первых отечественных баллистических ракет, а также осуществлялись запуски первых космических аппаратов.
Полигон Капустин Яр отмечает 74-летие
© Фото: РИА Новости, пресс-служба Минобороны РФ

Государственный центральный межвидовой полигон Капустин Яр в Астраханской области отмечает 74-летие со дня образования. Эта дата знаменует собой целую эпоху в создании ракетного вооружения. Именно здесь проходили испытания первых отечественных баллистических ракет, а также осуществлялись запуски первых космических аппаратов, открывшие человеку дорогу в космос.

Полигон награжден орденом Красной звезды в 1972 году за успешные испытания ракетных комплексов первого и второго поколений.

В результате совместной напряженной работы ученых и конструкторов, организаций Министерства обороны и специалистов полигона была сформирована методология полигонных испытаний различных типов вооружения, реализованная в программах и методиках испытаний, создана уникальная экспериментально-испытательная база.

В настоящее время в структуре полигона Капустин Яр существуют основные научно-испытательные подразделения вооружения и военной техники РВСН, Ракетных войск и артиллерии, ПВО ВКС и Сухопутных войск, а также испытательный полигон Сары-Шаган, дислоцированный в Казахстане.

Полигон участвует в создании образцов вооружения на основных этапах жизненного цикла, решая задачи от рассмотрения эскизных и технических проектов, разработки программ и методик испытаний до оценки характеристик образцов и эффективности их боевого применения.

Сегодня Государственный центральный межвидовой полигон Капустин Яр представляет собой единый научно-исследовательский комплекс, имеющий высокий научно-технический потенциал, развитую экспериментально-техническую базу, выгодные климатические условия, территорию и воздушное пространство, позволяющие проводить испытания и совместную отработку систем вооружения в интересах всех видов и родов войск Вооруженных Сил РФ.

В настоящее время завершена модернизация полигонного измерительного комплекса для обеспечения испытаний перспективных образцов вооружения.

В рамках данной работы полигон не только полностью переоснащен на современные измерительные средства, но и создана система информационно-измерительного обеспечения испытаний, позволяющая предоставить репортажную и справочно-аналитическую информацию в масштабе реального времени о ходе предстартовой подготовки и полете ракеты на Центральный командный пункт РВСН.

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