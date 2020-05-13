Замминистра обороны РФ Евкуров посетил полигон Раевский

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров проверил ход мероприятий подготовительного периода и состояние полигона Раевский, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«70% плановых задач на полигоне выполнены, в том числе организованы новые направления и учебные точки подготовки военнослужащих с учетом опыта боевых действий в локальных войнах и вооруженных конфликтах, включая и опыт Сирийской арабской республики, как этого требует Министр обороны Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Также замминистра проинспектировал входящие в состав полигона стрелковые галереи, горное войсковое стрельбище, горную директрису боевых машин, горный инженерный городок, горный танкодром и уникальную полосу препятствий «Четыре стихии».

Евкуров высоко оценил оснащение проинспектированных объектов. По его словам, подготовка личного состава к ведению боевых действий в горных условиях – один из самых сложных и особенных процессов в рамках программы боевой подготовки.

Замминистра отметил, что на полигоне создана уникальная база, позволяющая обучать стрельбе, вождению боевых машин, преодолению различных естественных преград и тактическим действиям в горных условиях.