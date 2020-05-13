Эффективность электронной информационно-образовательной среды МО обсудят на «Армии-2020»

Эффективность электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) Министерства обороны РФ обсудят на форуме «Армия-2020», который должен состояться в августе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

«В ходе дискуссии будут рассмотрены вопросы совершенствования ЭИОС военных образовательных учреждений Минобороны России, наполнения её модулей актуальной информацией, предназначенной для повышения эффективности научного и информационного обеспечения образовательного процесса», - говорится в сообщении.

Мероприятия научно-деловой программы МВТФ «Армия-2020» пройдут с 24 по 28 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области, а также в режиме видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах России, добавили в пресс-службе.