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Уничтожить заразу: войска химзащиты обработали дома и улицы в Бурятии

Андрей Аркадьев
10:28 13.05.2020
Обеззараживание военных объектов и жилых многоэтажных домов в военных городках провели специалисты РХБ защиты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министерство обороны Российской Федерации продолжает проводить мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В Бурятии войска химзащиты обработали дома и улицы в военных городках, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты в защитных костюмах покрыли специальным дезинфицирующим раствором тротуары, дороги, жилые подъезды, помещения.

Также дезинфекция проводилась с помощью машин АРС-14КМ.

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