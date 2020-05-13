Уничтожить заразу: войска химзащиты обработали дома и улицы в Бурятии
Обеззараживание военных объектов и жилых многоэтажных домов в военных городках провели специалисты РХБ защиты.
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Министерство обороны Российской Федерации продолжает проводить мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В Бурятии войска химзащиты обработали дома и улицы в военных городках, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты в защитных костюмах покрыли специальным дезинфицирующим раствором тротуары, дороги, жилые подъезды, помещения.
Также дезинфекция проводилась с помощью машин АРС-14КМ.