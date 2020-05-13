Герасимов: мы продолжим комплектовать научные и спортивные роты

В ходе нового призыва на военную службу продолжится комплектование научных и спортивных рот. Об этом рассказал в интервью газете «Красная Звезда» Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов.

«Мы продолжим комплектовать научные роты, в том числе и Военный инновационный технополис "Эра", а также научно-производственные роты военнослужащими с высшим образованием. В эти роты будет направлено 470 человек», — отметил Герасимов.

Он добавил, что наиболее перспективных спортсменов из числа призывников в количестве 189 человек направят в спортивные роты. В этих ротах наряду с военной подготовкой обеспечивается развитие спортивных способностей бойцов и достижение высоких спортивных результатов.