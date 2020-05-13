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Герасимов: мы продолжим комплектовать научные и спортивные роты

Кирилл Васин
01:00 13.05.2020
В научные и научно-производственные роты направят 470 человек.
Герасимов: мы продолжим комплектовать научные и спортивные роты
© Фото: Минобороны России

В ходе нового призыва на военную службу продолжится комплектование научных и спортивных рот. Об этом рассказал в интервью газете «Красная Звезда» Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов.

«Мы продолжим комплектовать научные роты, в том числе и Военный инновационный технополис "Эра", а также научно-производственные роты военнослужащими с высшим образованием. В эти роты будет направлено 470 человек», — отметил Герасимов.

Он добавил, что наиболее перспективных спортсменов из числа призывников в количестве 189 человек направят в спортивные роты. В этих ротах наряду с военной подготовкой обеспечивается развитие спортивных способностей бойцов и достижение высоких спортивных результатов.

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