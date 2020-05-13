Глава Генштаба ВС РФ рассказал о мерах противодействия распространению коронавируса в военкоматах

Военные комиссариаты в данный момент работают в условиях усиленного противоэпидемического режима, одним из важнейших вопросов является недопущение проникновения коронавируса в войска. Об этом рассказал в интервью газете «Красная Звезда» Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов.

По его словам, все сотрудники и медперсонал военкоматов обеспечены медицинскими масками и антибактерицидными средствами. Изучение личных дел подлежащих призыву россиян осуществляется удаленно, в данный момент для рассмотрения призывными комиссиями готовы 360 тысяч дел призывников.

Герасимов отметил, что к началу работы комиссий будут готовы все необходимые материалы, чтобы прибывшим призывникам осталось пройти только медосвидетельствование и психологическое тестирование.

«Призывники, как и раньше, прежде чем отправиться в те или иные войска, получат заключение, как минимум, семи врачей-специалистов, таких как терапевт, хирург, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, стоматолог», — подчеркнул Глава Генштаба.

Он добавил, что все медицинские посты на сборных и призывных пунктах обеспечены бесконтактными термометрами, а призывников обеспечат масками на весь период следования к месту прохождения службы.

По словам Герасимова, каждый призывник сразу по прибытии на сборный пункт пройдет экспресс-тест на коронавирус. Лишь после получения отрицательного результата его направят на медосмотр. Также на сборных пунктах подготовлены специальные изоляторы.

«Для проведения дезинфекционных мероприятий на сборные пункты выделена специальная техника войск РХБ защиты, 32 нештатные дезинфекционные команды, 3,7 тонны дезинфицирующих средств», — подчеркнул Герасимов.

Он резюмировал, что созданные в военных комиссариатах запасы медицинских масок, средств для дезинфекции и тестов на наличие COVID-19 позволят выполнить задачи призыва своевременно и в полном объеме.