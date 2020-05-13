Герасимов рассказал о карантине для призывников

После прибытия в воинскую часть призывники отправятся на двухнедельный карантин в рамках противодействия распространению коронавируса. Об этом рассказал в интервью газете «Красная Звезда» Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов.

«Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья граждан, призванных на военную службу, после их прибытия в воинскую часть предусмотрено проведение двухнедельного карантина. При этом накануне прибытия молодого пополнения будет проведена дезинфекция помещений казарм, столовых и учебных классов», — рассказал Герасимов.

Он отметил, что призывников разместят в отдельной казарме или на отдельном этаже в соответствии с установленными нормами. Приступить к воинским обязанностям они смогут после прохождения карантина, во время которого будут проводиться медосмотры и психологические обследования.

Кроме того, во время изоляции новобранцы не будут сидеть без дела. С ними проведут занятия по улучшению начальной военной подготовки с использованием тренажеров и других учебных материалов.