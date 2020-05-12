Восемь многофункциональных медицинских центров Минобороны будут сданы до конца текущей недели

Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершат строительство восьми многофункциональных медицинских центров до 17 мая.



Уточняется, что новые корпуса будут сданы в эксплуатацию в Калининграде, Пушкине (Ленинградская область), Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатском и Хабаровске.

Сдачей медцентров второй очереди строительства Минобороны завершит выполнение государственной задачи по возведению 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны.

На данный момент на объектах достигнута высокая строительная готовность, завершаются внешние и внутренние отделочные работы, выполняется благоустройство территории военных госпиталей, установка мебели, монтаж и наладка медицинского оборудования.

Помимо этого завершается поставка медицинской техники, среди которой рентген оборудование, компьютерные томографы, аппараты УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты искусственной вентиляции легких.

Для укомплектования всех 16 медцентров будет поставлено около 500 тысяч предметов медицинского назначения, в том числе медтехника, специальное оборудование и различные приборы более чем по 2 тысячи наименований.

Отмечается, что работы ведутся в круглосуточном режиме. Для каждой площадки предусмотрен индивидуальный график выполнения строительных работ, отражающий необходимое количество специалистов на каждый этап работ.

Организованная ведомством логистическая схема позволяет обеспечивать бесперебойную поставку материалов, в частности, с задействованием самолетов ВКС России и морского сообщения.