Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина

Министерство обороны России опубликовало рассекреченные исторические документы, посвященные финальному этапу Великой Отечественной войны. Ровно 75 лет назад советские войска после ожесточенных боев взяли столицу фашистской Германии – город Берлин.

К годовщине этой исторической даты на сайте Министерства обороны открыт новый мультимедийный раздел, получивший название «Финальный аккорд Великой войны». В нем содержатся документы из фондов Центрального архива оборонного ведомства.

© Минобороны России

Берлинская наступательная операция стартовала 16 апреля 1945 года. Ее целью был разгром сил армий «Висла» и «Центр», овладение столицей Третьего рейха и выход на реку Эльба для соединения с войсками союзников.

Советские войска двигались к Германии с востока и юга. В то же время с запада продвигались силы союзников, не встречая организованного сопротивления немецкой армии, поскольку главные силы фашистских войск были направлены против Красной Армии.

© Минобороны России

Штурм Берлина был начат 20 апреля силами 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Георгия Жукова и 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева. Войска армии преодолевали упорное сопротивление противника. Штурмом приходилось брать каждую улицу и каждый дом. Ликвидация группировки противника в Берлине продолжалась до 2 мая.

«Особенно упорное сопротивление противник оказывал в районе рейхстага. На лестницах и в помещении главного здания рейхстага борьба неоднократно переходила в рукопашные схватки. Район рейхстага обороняли отборные части СС. Для усиления обороны этого района противник в ночь на 28 апреля выбросил на парашютах батальон морской пехоты», - говорится в боевом донесении 1-го Белорусского фронта.

Здание рейхстага являлось мощным узлом сопротивления. Оно занимало важное место в системе обороны города. Рейхстаг окружали рвы и заграждения, повсюду стояли пулеметные огневые точки противника. Гарнизон численностью в тысячу человек имел на вооружении множество орудий и фаустпатронов.

«Продолжая наступление и ломая сопротивление противника, части 3-й ударной арами заняли главное здание рейхстага и в 14:25 30 апреля подняли на нем советский флаг. Наступление в городе Берлин продолжается…», — докладывал Сталину командующий войсками 1-го Белорусского фронта Георгий Жуков.

Бои внутри рейхстага продолжались до 1 мая, а отдельные группы противника, засевшие в подвалах, капитулировали лишь 2 мая.

«Войска 1-го Украинского фронта сегодня, 2 мая 1945 года, после девятидневных уличных боев …совместно с войсками 1-го Белорусского фронта овладели г. Берлин… Только за один день — 2 мая 1945 года, захвачено 34 тыс. пленных солдат и офицеров противника… 37 танков, свыше 150 орудий и большое количество другого вооружения и имущества. Среди пленных офицеров командир 286-й пехотной дивизии генерал-майор фон Робен», — сообщается в боевом донесении командующего войсками 1-го Украинского фронта маршала Ивана Конева.

Также опубликован приказ последнего коменданта Берлина генерала от артиллерии Гельмута Вейдлинга, в котором он призывал немецкие войска, оборонявшие город, немедленно прекратить сопротивление:

«30 апреля 1945 года фюрер покончил жизнь самоубийством. Мы, поклявшиеся ему на верность, оставлены одни. …Недостаток в тяжелом оружии, боеприпасах и общее положение делают эту борьбу бессмысленной, удлиняет ужасные страдания гражданского населения Берлина и наших раненых. Каждый, кто падет в борьбе за Берлин, принесет напрасную жертву. По согласованию с Верховным Командованием советских войск требую немедленно прекратить борьбу», - говорится в документе.

Советское командование озаботилось вопросом снабжения города продовольствием еще до того, как закончились последние бои. Велся учет зерна, скота и картофеля, были разработаны продовольственные нормы для различных категорий граждан, в том числе маленьких детей. Необходимо было обеспечить продуктами более двух миллионов человек.

© Минобороны России

Силами фронтов было выделено 105 тысяч тонн зерна, 18 тысяч тонн мясопродуктов, шесть тысяч тонн сахара. Каждый житель Берлина в неделю получал до трех килограмм хлеба, около 500 граммов мяса и почти полтора килограмма сахара. Также выделялись кофе, овощи и молочные продукты.

Командующий 5-й ударной армии генерал-полковник Николай Берзарин был назначен военным комендантом города еще 25 апреля. 28 апреля он издал первый приказ, гарантирующий жизнь и безопасность мирных жителей Берлина. Перед комендатурой стояла тяжелейшая задача – наладить мирную жизнь в разрушенном городе при отсутствии инфраструктуры и коммунального хозяйства, без электричества и медикаментов. Город был заминирован, повсюду находились горы трупов, что грозило инфекциями – это лишь малая часть проблем, которые предстояло решить.

«В результате всех этих мероприятий была не только ликвидирована угроза голода для населения, но и создана прочная база для обеспечения нормального снабжения города на будущее. Советское командование спасло от голодной смерти многие тысячи берлинцев - это было проявлением подлинного гуманизма, присущего нашему народу», - говорится в одном из рассекреченных документов.

Командование Красной Армии, в отличие от противника, с уважением относились также и к культурным ценностям немецкого народа. Все знаковые объекты культурного наследия были взяты под охрану для обеспечения их сохранности, в том числе городской архив, домик в парке и дом-музей Иоганна Гtте, а также келья Мартина Лютера. Были предприняты меры для розыска картин художников из различных музеев – благодаря этому нашлись и сохранились для истории полотна Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка и других великих живописцев.

© Минобороны России

В боях за Берлин советские солдаты продемонстрировали выдающееся мужество. Об этом свидетельствуют многочисленные наградные документы.

Рота под командованием старшего сержанта Ильи Съянова из состава 756-го стрелкового полка первой ворвалась в здание рейхстага. Целые сутки гитлеровцы пытались выбить советских бойцов: подожгли дом, забрасывали их гранатами. На Съянове несколько раз загоралась одежда, нечем было дышать. В этом бою его рота уничтожила до 150 фашистов и 300 взяла в плен.

Санинструктор 2-го танкового батальона 1-й гвардейской танковой бригады старшина медицинской службы Раиса Колинько оказывала первую медицинскую помощь советским танкистам во время ожесточенных боев на берлинском направлении. Она, рискуя своей жизнью, спасала раненых, вытаскивая их из горящих танков. 18 апреля в районе Дидерсдорф Раиса Колинько оказала помощь 28 раненым сослуживцам. Во время их эвакуации она заметила танки и самоходки противника, находившиеся в засаде. Быстро сообщив об этом, она помогла танкистам уничтожить два танка, две самоходки и четыре орудия.

© Минобороны России

172-й гвардейский стрелковый полк 57-й гвардейской стрелковой дивизии 17 апреля штурмовал Зееловские высоты и город Зеелов. По неизвестной причине отсутствовала телефонная связь, в это время в тыл части зашел противник, тогда гвардии старшина Антон Страхов, командир взвода связи, с двумя бойцами, удачно пройдя боевое охранение гитлеровцев, сумел восстановить связь со штабом полка. А позже, штурмуя одну из высот, гвардии старшина Страхов из личного оружия уничтожил 12 фашистов.

Это лишь малая часть подвигов советских бойцов в ходе наступательной операции, положившей конец Великой Отечественной войне. Документальные описания мужества и героизма содержатся в рассекреченных архивных материалах, опубликованных в специальном разделе на сайте Минобороны России.

Публикация исторических рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства является продолжением деятельности Министерства обороны Российской Федерации, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.