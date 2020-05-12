Более 900 призывных комиссий ЗВО приступили к работе

В регионах дислокации войск ЗВО начали работу призывные комиссии в военных комиссариатах.

Первые мероприятия весеннего призыва уже стартовали в 26 регионах в северо-западной и центральной частях РФ. Такую информацию предоставили в пресс-службе Западного военного округа.

Для обеспечения безопасности в период распространения коронавирусной инфекции военкоматы получили более 20 тысяч литров жидкости для проведения дезинфекции и свыше миллиона медицинских масок. Также на места были доставлены бактерицидные лампы, бесконтактные термометры и и рециркуляторы воздуха.

Помещения военных комиссариатов и сборных пунктов прошли обработку специалистами РХБЗ.

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Призывная деятельность будет проводится с учетом всех противоэпидемических ограничений и включит в себя дополнительные меры по минимизации опасности заражения COVID-19.

Призывники будут доставлены на места в защитных масках и пройдут 14-тидневный карантин на территориях воинских частей.

Весной текущего года на военную службу от ЗВО будут направлены более 46 тысяч человек. Ранее сообщалось, что первые отправки в войска в 2020 году состоятся не раньше 20 мая.