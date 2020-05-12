Военнослужащие РХБЗ провели обработку научного завода приборостроения в Черноголовке

Военнослужащие ЗВО обработали еще один стратегически важный объект в Московской области. На этот раз специальной обработке для предупреждения распространения вирусных инфекций подвергся «Экспериментальный завод научного приборостроения» в подмосковном городе Черноголовка.

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Солдаты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа в костюмах индивидуальной защиты с применением многофункциональных авторазливочных станций АРС-14 и АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К провели обеззараживание территории, объектов, складских помещений и дорог завода.

Внутри помещения с помощью автономных приборов специальной обработки (АПСО) военнослужащие провели дезинфекцию цехов, конвейеров и других производственных помещений завода.

Всего специалисты РХБЗ выполнили обработку более 70 тысяч квадратных метров специальным раствором ДТС-ГК, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В дезинфекции приняло участие более 60 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.