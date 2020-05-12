В военкоматах России начали работать призывные комиссии
В российских военных комиссариатах заработали призывные комиссии. Первые новобранцы отправятся в войска 20 мая.
«Военный комиссариат Западного военного округа в городе Воронеж принял первую воинскую команду граждан для призыва на военную службу в условиях пандемии нового вирусного заболевания», - сообщает пресс-служба Западного военного округа.
В военных комиссариатах Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Брянской, Смоленской областей провели профилактические меры, направленные против распространения коронавирусной инфекции.
Большое внимание уделяется безопасности молодых людей. В военкоматы поступили бесконтактные термометры для измерения температуры срочников, а также сформирован запас обеззараживающих средств. Кроме того, всех новобранцев протестируют на коронавирус и обеспечат масками.