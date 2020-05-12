Мэр Вероны поблагодарил военных РФ за помощь Италии в борьбе с COVID-19

Мэр Вероны Федерико Сбоарина встретился с российскими военнослужащими и поблагодарил их за помощь в борьбе с распространением коронавируса в Италии.

«Я знаю о той помощи, которая вами была оказана в Бергамо и Брешиа. Это очень важная поддержка для Италии. Спасибо вам за все, что вы сделали для нас» - сказал градоначальник.

Во вторник замначальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Сергей Кикоть встретился в Вероне с корпусным генералом Джузеппениколой Тота, командующим оперативными силами поддержки сухопутных войск Италии. Стороны отметили важность совместно проделанной работы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Спасибо вам за братскую помощь, которую вы оказали Италии. Этот опыт совместной работы мы не забудем никогда. Спасибо и доброго пути!» - сказал Тота.

Российские военнослужащие, проводившие в Италии специальные мероприятия по борьбе с COVID-19, продолжают покидать Апеннинский полуостров. Сегодня уже четвертая колонна сводного отряда Минобороны РФ покинула город Бергамо в Ломбардии, приступив к маршу на аэродром Виллафранка Вероны. Еще 14 российских специалистов вернутся на родину 12 мая. Их доставят из Италии в РФ самолетом Ил-76.