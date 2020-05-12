Антикоронавирусный удар: бойцы РХБЗ продезинфицировали Казанский авиазавод
Военнослужащие в защитных костюмах распылили дезинфицирующий раствор.
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Войска химзащиты продезинфицировали территорию Казанского авиационного завода в рамках борьбы с распространением COVID-19, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
С помощью машин АРС-14КМ бойцы РХБЗ обработали химическим раствором дома, дороги, помещения на территории предприятия.
Военнослужащие регулярно проводят мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Санобработка проходит на промышленных предприятиях, в учебных заведениях, дезинфицируются остановки общественного транспорта, территории больниц и поликлиник, аптек, детских садов и продовольственных магазинов.