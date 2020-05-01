Зенитчика Воронова, расчеты которого сбили самолет Пауэрса, поздравили с юбилеем Победы

Начальник управления войск ПВО и авиации Центрального военного округа Владимир Кукушкин пообщался по видеосвязи с ветераном, полковником в отставке Михаилом Вороновым, который руководил операцией по уничтожению американского самолета-шпиона U-2 в 1960 году. Машину поразила ракета ЗРК С-75.

«Уважаемый, Михаил Романович, хочу поздравить вас от коллектива войск противовоздушной обороны Центрального военного округа с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, пожелать вам здоровья!», - сказал Кукушкин.

Он отметил, что традиции, которые закладывались Вороновым, продолжаются.

Шестьдесят лет назад, 1 мая 1960 года под Свердловском был сбит самолет-разведчик U-2 пилотируемый летчиком Фрэнсисом Пауэрсом. Пилот успел катапультироваться и попал в руки властей. Инцидент открыл новую страницу в истории советской системы ПВО.