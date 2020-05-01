Военная авиация над городом: кадры репетиции воздушного парада в небе Калининграда

В Калининграде прошла репетиция воздушного парада ко Дню Победы. Над центром города пролетели военные самолеты и вертолеты.

Первыми появились палубные противолодочные и поисково-спасательные Ка-27, штурмовые Ми-24 и многоцелевые Ми-8. За ними полетели истребители Су-27 и Су-30 СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24. Свести в единый строй боевые машины с совершенно разными рабочими скоростями и высотами - задача не из легких, но пилоты успешно с ней справляются.

«Полеты над городом - это всегда сложный элемент, плюс на предельно малых высотах, нужно подобрать ориентиры, выйти в точное время, потому что летчики считают посекундно», - рассказал начальник морской авиации и ПВО Балтийского флота Андрей Пахомов.

Высота полета - от 150 до 500 метров, скорость - от 160 до 550 километров в час. Интервал и дистанция в парадном строю минимальные, буквально крыло к крылу. В кабинах сидят только самые лучшие летчики, большинство из них - участники боевых действий, профессионалы высшей пробы.

Увидеть воздушный парад смогут не только жители ближайших домов. Очевидцы обязательно поделятся своими кадрами в соцсетях, а «Звезда» покажет в эфире телеканала.