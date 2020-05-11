Юнармейцы со всей России поздравили ветеранов с Днем Великой Победы

Участники движения из Центрального юнармейского оркестра поздравили ветеранов с днем Великой Победы. Юнармейцы исполнили легендарное музыкальное произведение Давида Тухманова «День Победы» в режиме онлайн, а также записали «Открытку Победы», где исполнили всеми любимое музыкальное произведение «Катюша».

Астраханские юнармейцы в рамках флешмоба #ЮНАРМИЯПОМНИТ прочитали стихи о войне и исполнили песни военного времени, отдавая дань победителям в Великой Отечественной войне. Акцию поддержали и участники движения «Юнармия» в Твери.

В День Победы юнармейцы Калужской области присоединились к акции «Бессмертный полк моей семьи», чтобы сохранить память о героях. В рамках акции молодые люди рассказали историю о своих родственниках участниках Великой Отечественной войны.