В Тихоокеанском высшем военно-морском училище прошла церемония выпуска офицеров ВМФ

В Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени адмирала С.О.Макарова состоялся торжественный ритуал выпуска офицеров для Военно-Морского Флота (ВМФ) РФ.

Несмотря на несущественное сокращение сроков обучения, выпускники сдали весь комплекс экзаменов и зачетов, прошли практики и стажировку. Во время стажировки на кораблях и в частях флота ими были сданы зачеты на допуск к самостоятельному несению вахты по профилю подготовки факультетов и на самостоятельное управление подразделением.

В торжественной церемонии производства в офицеры и мичманы участвовал командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц. В мероприятии также приняли участие представители командования флота, училища.

Особенностью нынешней церемонии стало отсутствие на ней родственников выпускников и гостей, а также формирование парадного строя курсантов с учетом рекомендованной социальной дистанции. Все эти меры безопасности приняты для предупреждение заноса и распространения на территории училища нового коронавируса.

Для выпускников была организована видеотрансляция обращения верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина и зачитано поздравление главы Минобороны России генерала армии Сергея Шойгу

В торжественной обстановке на плацу училища погоны лейтенантов и морские кортики получили 154 офицера. Семь курсантов, окончивших училище с отличием, получили погоны и кортики из рук командующего ТОФ.

Адмирал Сергей Авакянц выступил перед выпускниками с приветственной речью, поздравил их с успешным окончанием обучения и пожелал успехов в служении Родине.

Справочно:

В единственном высшем военно-морском учебном заведении на Дальнем Востоке курсанты проходят обучение по семи специальностям высшего образования: кораблевождению и эксплуатации морских средств навигации, применению и эксплуатации морского вооружения надводных кораблей и подводных лодок, береговых ракетных комплексов и артиллерии, акустических средств, радиотехнических средств кораблей и другим.

За время существования ТОВВМУ было произведено 76 выпусков, подготовлено около 20 тысяч офицеров, из которых более 240 стали адмиралами и генералами. Семнадцать выпускников и сотрудников училища получили звания героя СССР и героя России.