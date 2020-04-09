Шойгу обратился к министру обороны Чехии из-за памятника Коневу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к чешскому коллеге Любомиру Метнару с просьбой о передаче России снесенного в Праге памятника маршалу Ивану Коневу.

В своем письме глава Минобороны России выразил сожаление в связи с событиями, которые произошли накануне празднования 75-летия Великой Победы.

«Искусно проведенная в 1945 году военная операция по освобождению Праги от нацистов сохранила жизни сотен тысяч чехов и освободила миллионы Ваших сограждан от нацистского ярма», - говорится в письме Шойгу о заслугах маршала, чей памятник решено было снести.

Министр подчеркнул, что невозможно оставаться безучастными в данной ситуации и попросил Метнара как можно скорее передать памятник Российской Федерации. Шойгу заявил о готовности оплатить возможные финансовые затраты на передачу.

Напомним, власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Как заявил инициатор этого, староста района Ондржей Коларж, монумент будет передан в музей истории. Протесты в связи с данным деянием выразили многие чешские политические деятели.