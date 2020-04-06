Под защитой «Панциря»: кадры отражения «авианалета» ракетчиками ЗВО под Астраханью

В Астраханской области на полигоне «Ашулук» расчеты зенитного ракетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО в ходе учения отразили авиационный налет условного неприятеля.

Переброшенные из Ленобласти расчеты пушечных зенитных ракетных комплексов «Панцирь» совершили марш на полигон и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне. Военнослужащие обнаружили крылатые ракеты и самолеты, имитируемые сверхзвуковыми мишенями. Для уничтожения раскрытых целей были осуществлены запуски ракет, также была произведена стрельба из пушек.

Кроме того, боевые расчеты сдали зачеты по технической, тактической и ракетно-стрелковой подготовке.