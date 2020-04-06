Крупная партия модернизированных минометных комплексов «Сани» поступила в военную часть

АО «ЦНИИ "Буревестник"», находящееся в составе концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех», отгрузило в военную часть крупную партию модернизированных 120-миллиметровых минометных комплексов 2С12А «Сани» в рамках государственного оборонзаказа.

Комплекс предназначен для ликвидации живой силы противника и огневых средств, расположенных открыто и в укрытиях. В состав 2С12А входят 120-миллиметровый модернизированный миномет и транспортная машина на базе автомобиля Урал-43206. Максимальная дальность стрельбы из миномета составляет 7,1 километров, прицельная скорострельность - 15 выстрелов в минуту, время перевода из походного положения в боевое и обратно – не более трех минут.

Погрузка миномета на колесном ходу на транспорт и выгрузка производятся при помощи имеющейся в кузове лебедки с электроприводом, что облегчает работу боевого расчета и сокращает время развертывания и свертывания огневой позиции. Расчет комплекса составляет пять человек, включая механика-водителя.

Для стрельбы из миномета применяются осколочно-фугасные мины всех модификаций от любых 120-миллиметровых минометных систем. В целях решения отдельных тактических и огневых задач могут применяться дымовые, осветительные и зажигательные мины, а также комплекс управляемого вооружения «Грань».