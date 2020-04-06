Под непрерывным огнем: в Бурятии завершились учения артиллеристов с боевыми стрельбами

В Бурятии завершились тактические учения артиллеристов с боевыми стрельбами. В ходе маневров расчеты уничтожили противотанковые ракетные комплексы, колонны танков и опорные пункты противника.

Координаты целей артиллерия получила с помощью беспилотников. Удар по ним нанесли с расстояния в 20 километров самоходные гаубицы Мста-С и реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган» и «Торнадо».

Артиллеристы также обеспечили огневую поддержку мотострелковым подразделениям в масштабных батальонных учениях.

«Град» - реактивная система залпового огня калибра 122 мм. Предназначена для поражения живой силы, небронированных и легкобронированных целей противника, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей.

«Ураган» – реактивная система залпового огня (РСЗО). Предназначена для поражения живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, вооружения и военной техники в районах сосредоточения, пунктов управления, артиллерийских и минометных батарей, складов боеприпасов и других целей в зоне боевых действий. Система принята на вооружение в 1975 году.