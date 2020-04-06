Артиллерийский огонь: боевые корабли ТОФ уничтожили «вражескую» технику на берегу

Ракетный крейсер «Варяг» и эскадренный миноносец «Быстрый» открыли огонь из артиллерии по береговым целям на учениях Тихоокеанского флота. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Финальным эпизодом учений стало выполнение комплексной артиллерийской стрельбы по береговым целям экипажами флагмана флота Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг» и эскадренного миноносца "Быстрый"», - говорится в сообщении.

Стрельбы велись из 130-мм корабельных автоматических пушек АК-130. Силы группировки уничтожили мишени, имитирующие боевую технику противника.

Учения Тихоокеанского флота начались 25 марта и проводились в акваториях Японского, Охотского моря и Тихого океана. К ним привлекалось до 15 боевых кораблей и катеров, 12 судов обеспечения, около 20 самолетов и вертолетов.

«Быстрый» - 11-й эскадренный миноносец проекта 956 «Сарыч». Корабль заложен в 1985 году на заводе № 190 им. А. А. Жданова (ныне «Северная верфь») в Ленинграде, спущен на воду в 1987 году, вошел в состав флота в 1989 году.

Вооружение: две спаренные артиллерийские установки АК-130/54, четыре 30 мм шестиствольные артиллерийские установки АК-630, две пусковые установки противокорабельных крылатых ракет П-270 «Москит». На борту располагается один вертолет Ка-27.