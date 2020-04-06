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Огонь из всех орудий: более ста единиц техники задействованы на учениях под Мурманском

Андрей Аркадьев
10:36 06.04.2020
Военнослужащие вели огонь из стрелкового оружия, боевых машин, орудий, минометов и гранатометов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Печенгском районе Мурманской области прошли ротные тактические учения, сообщает пресс-служба Северного флота. В них были задействованы более ста единиц боевой техники: многоцелевые тягачи легкого бронирования МТЛБ и танки Т-80БВМ.

«В ходе учений флотские мотострелки отработали нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности, совершение марша в назначенные районы с отражением нападения диверсионных групп условного противника, а также выполнили задачи по радиационной, химической и биологической защите при преодоление условно зараженных участков местности»,- говорится в сообщении.

На полигоне военнослужащие вели огонь из стрелкового оружия, боевых машин, орудий, минометов и гранатометов по мишеням, имитирующих бронетехнику и живую силу противника. Стрельбы выполнялись с расстояний от ста до 3 тысяч метров. Также военнослужащие отстрелялись по низколетящим воздушным целям.

По результатам выполненных нормативов военнослужащим выставлялись оценки. Также оценивались тактические навыки командиров подразделений во время учебного боя. Особое внимание уделялось слаженности действий военнослужащих при обороне и контрнаступлении, а также маскировке и разведке местности.

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