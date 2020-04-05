Сотрудников военных комиссариатов перевели на удаленный режим работы

В ходе начавшегося в апреле призыва граждан на военную службу в целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции все сотрудники военных комиссариатов были переведены на удаленный режим работы.

Для исключения личного посещения гражданами призывного возраста и их родственниками военных комиссариатов уточнение всех необходимых учетных данных осуществляется сотрудниками военкоматов только в дистанционном режиме по телефону, сообщили в Министерстве обороны РФ.