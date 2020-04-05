Экипажи Ту-142М3 уничтожили подлодку «противника» в акватории Охотского моря

Противолодочная авиация Тихоокеанского флота продолжает учения группировки сил в дальней морской зоне, которые проходят в акватории Тихого океана, а также - Японского и Охотского морей.

В ходе проведения полетов экипажи сразу трех дальних противолодочных самолетов Ту-142М3 с аэродрома Каменный ручей отработали над акваторией Охотского моря задачи по поиску, классификации, слежению и применению оружия по подводным лодкам условного противника.

В ходе полета летчиками осуществлялось комплексное применение радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, постановка буев, а также проводился прием и анализ передаваемой ими информации. В заданном районе противолодочники нанесли удар по субмарине «противника».

Кроме того, экипажи Ту-142М3 совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.