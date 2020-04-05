Саперы произвели подрыв льда в Южном Урале и Татарстане

Инженеры Центрального военного округа произвели подрыв льда на реках Южного Урала. В одном только Варненском районе на реке Нижний Тогузак было использовано около полтонны взрывчатки. Теперь 25 тысяч местных жителей могут не опасаться подтоплений.

По данным регионального МЧС, ледоход в этом году ожидается с 5 по 15 апреля. Пик половодья на большинстве рек, по прогнозам специалистов, придется на 10-15 апреля.

А в Татарстане на реке Вятка большая вода стала подбираться к домам в районе города Мамадыш. И только вмешательство военных инженеров не позволило стихии разбушеваться. За четыре часа работы военнослужащие и спасатели провели 15 серий подрывов, израсходовав 200 килограммов тротила.