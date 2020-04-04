Вирусологи и терапевты: полковник медслужбы рассказал о прибывших в Сербию специалистах

Российские ВКС перебросили в Сербию 87 российских военных специалистов, а также специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

За помощью к Москве в борьбе с пандемией коронавируса ранее обратился президент Сербии Александр Вучич. На следующий день после его звонка Владимиру Путину на Балканы доставили первую помощь.

«Министерством обороны сформированы 8 групп специалистов медицинской службы, причем включающих себя представителей разных профессий. Это и эпидемиологи, и вирусологи, и терапевты, и инфекционисты, и врачи-анестезиологи. Они оснащены необходимым современным оборудованием и средствами для проведения дезинфекционных мероприятий», - отметил полковник медицинской службы Рустам Аминьев.

В Белград также отправили российский отряд специалистов радиационной, химической и биологической защиты. В ближайшее время они приступят к работе в наиболее сложных по эпидемиологической обстановке районах.