Шквальный огонь: кадры масштабных учений артиллеристов и ракетчиков в Бурятии

В Бурятии на общевойсковом полигоне Бурдуны завершился полевой выход соединений, воинских частей и подразделений ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа (ВВО).

Офицеры-артиллеристы совершенствовали навыки решения индивидуальных задач с боевой стрельбой. Они также отработали новые методы наведения огня с огневых позиций разной степени сложности, применяя различные типы боеприпасов.

В составе артиллерийских батарей и расчетов военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей и их огневому поражению.

В маневрах были задействованы орудия разного калибра, в том числе самоходные артиллерийские установки «Акация», «Мста-С», а также реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган» и «Торнадо».

Также артиллеристы обеспечили огневую поддержку мотострелковым подразделениям в ходе масштабного двухстороннего батальонного тактического учения. Занятия проводились как в дневное, так и в ночное время.