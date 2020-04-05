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Двадцать девять лет за крылом: «Русские Витязи» отмечают годовщину

Анна Берестовая
00:00 05.04.2020
Знаменитая группа летчиков, чье название знают по всему миру, являются постоянными участниками всевозможных международных и российских авиасалонов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Сегодня «Русские Витязи» отмечают годовщину. Авиационная группа высшего пилотажа была образована ровно 29 лет назад на базе первой авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка.

С момента основания и по сегодняшний день летчики находятся в постоянном развитии, совершенствуя свои навыки и работая с новой техникой.

В настоящее время экипажи авиагруппы осваивают новейшие многоцелевые истребители Су-35С, полученные в конце 2019 года. К сегодняшнему дню летчики уже полностью освоили и выполняют обновленную воздушную программу на новейших многоцелевых истребителях Су-30СМ, которые также позволяют демонстрировать сверхманевренность современных авиационных комплексов.

Экипажи пилотажной группы являются постоянными участниками всевозможных международных авиасалонов, представляющими Воздушно-космические силы России. Также, «Русские Витязи» участвуют во множестве авиационных мероприятий, которые проводятся на территории различных регионов Российской Федерации.

С 2015 году они стали постоянными участниками Международного военно-технического форума «Армия» и Армейских международных игр. Кроме этого, в последние годы пилотажная группа активно выполняет работу по патриотическому воспитанию и привлечению молодежи к службе в авиации, способствуя повышению престижа и авторитета военной службы в нашей стране. «Витязи» - непременные участники военно-патриотической акции «Служба по контракту – твой выбор», проходящей во всех регионах России.

В первый состав пилотажной группы из шести самолетов, сформированный 5 апреля 1991 года, были включены: ведущий – Владимир Басов, левый ведомый – Александр Дятлов, правый – Сергей Ганичев, хвостовой – Владимир Букин, левый внешний – Владимир Баженов, правый внешний – Александр Личкун.

Уже 24 августа того же года, буквально через четыре с половиной месяца после создания группы, название «Русские Витязи» впервые прозвучало за рубежом. Произошло это на первом польском авиашоу в Познани. Тогда с программой одиночного пилотажа выступил командир группы Владимир Баженов. Этот визит стал отправной точкой в создании индивидуального имиджа «Витязей».

Осенью 1991 года «Русские Витязи» уже появились в небе Англии. Басов, Дятлов, Ганичев, Букин, Баженов и Личкун на Су-27 прошли строем над резиденцией королевы-матери в Шотландии, которая сразу и по достоинству оценила грозный и четкий сверкающий строй крылатой шестерки. Визит в Англию продолжили выступления группы на аэрошоу в Люкерсе и Финнингли, где «Витязи» летали вместе с британской эскадрильей «Red Arrows».

В последующие годы «Русские Витязи» с достоинством представляли авиацию нашей страны во Франции, США, Китае, Чехии, Словакии, Норвегии, Люксембурге, Бельгии, ОАЭ, Малайзии, Туркмении, Финляндии, Республики Беларусь. С 1993 года они стали непременными участниками международного авиасалона МАКС. Неоднократно пилотажу «Русских витязей» рукоплескали зрители гидроавиасалона в Геленджике, а также Международного Военно-морского салона в Санкт-Петербурге.

В 2004 году в комплекс показов был включен совместный полет пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи» в составе девяти самолетов (5 Су-27 и 4 МиГ-29) в строю «ромб» с выполнением полного комплекса фигур высшего пилотажа с ведущим - Игорем Ткаченко. Это стало мировым рекордом в истории авиации, за который девятка летчиков получила название «кубинский бриллиант».

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