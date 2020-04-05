Двадцать девять лет за крылом: «Русские Витязи» отмечают годовщину

Сегодня «Русские Витязи» отмечают годовщину. Авиационная группа высшего пилотажа была образована ровно 29 лет назад на базе первой авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка.

С момента основания и по сегодняшний день летчики находятся в постоянном развитии, совершенствуя свои навыки и работая с новой техникой.

В настоящее время экипажи авиагруппы осваивают новейшие многоцелевые истребители Су-35С, полученные в конце 2019 года. К сегодняшнему дню летчики уже полностью освоили и выполняют обновленную воздушную программу на новейших многоцелевых истребителях Су-30СМ, которые также позволяют демонстрировать сверхманевренность современных авиационных комплексов.

Экипажи пилотажной группы являются постоянными участниками всевозможных международных авиасалонов, представляющими Воздушно-космические силы России. Также, «Русские Витязи» участвуют во множестве авиационных мероприятий, которые проводятся на территории различных регионов Российской Федерации.

С 2015 году они стали постоянными участниками Международного военно-технического форума «Армия» и Армейских международных игр. Кроме этого, в последние годы пилотажная группа активно выполняет работу по патриотическому воспитанию и привлечению молодежи к службе в авиации, способствуя повышению престижа и авторитета военной службы в нашей стране. «Витязи» - непременные участники военно-патриотической акции «Служба по контракту – твой выбор», проходящей во всех регионах России.

В первый состав пилотажной группы из шести самолетов, сформированный 5 апреля 1991 года, были включены: ведущий – Владимир Басов, левый ведомый – Александр Дятлов, правый – Сергей Ганичев, хвостовой – Владимир Букин, левый внешний – Владимир Баженов, правый внешний – Александр Личкун.

Уже 24 августа того же года, буквально через четыре с половиной месяца после создания группы, название «Русские Витязи» впервые прозвучало за рубежом. Произошло это на первом польском авиашоу в Познани. Тогда с программой одиночного пилотажа выступил командир группы Владимир Баженов. Этот визит стал отправной точкой в создании индивидуального имиджа «Витязей».

Осенью 1991 года «Русские Витязи» уже появились в небе Англии. Басов, Дятлов, Ганичев, Букин, Баженов и Личкун на Су-27 прошли строем над резиденцией королевы-матери в Шотландии, которая сразу и по достоинству оценила грозный и четкий сверкающий строй крылатой шестерки. Визит в Англию продолжили выступления группы на аэрошоу в Люкерсе и Финнингли, где «Витязи» летали вместе с британской эскадрильей «Red Arrows».

В последующие годы «Русские Витязи» с достоинством представляли авиацию нашей страны во Франции, США, Китае, Чехии, Словакии, Норвегии, Люксембурге, Бельгии, ОАЭ, Малайзии, Туркмении, Финляндии, Республики Беларусь. С 1993 года они стали непременными участниками международного авиасалона МАКС. Неоднократно пилотажу «Русских витязей» рукоплескали зрители гидроавиасалона в Геленджике, а также Международного Военно-морского салона в Санкт-Петербурге.

В 2004 году в комплекс показов был включен совместный полет пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи» в составе девяти самолетов (5 Су-27 и 4 МиГ-29) в строю «ромб» с выполнением полного комплекса фигур высшего пилотажа с ведущим - Игорем Ткаченко. Это стало мировым рекордом в истории авиации, за который девятка летчиков получила название «кубинский бриллиант».