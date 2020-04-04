В Новочеркасске открыт пункт для сбора данных фронтовиков для «Дороги памяти»

В городе Новочеркасске на базе соединения ПВО Южного военного округа организован сбор писем и фотографий участников Великой Отечественной войны в рамках проекта министерства обороны РФ «Дорога памяти». Все собранные архивные документы будут размещены в историко-мемориальном комплексе «Дорога Памяти» Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Фотографии и письма фронтовиков, написанных в годы войны, собирают для копирования и перевода в электронную базу, военнослужащие и гражданские сотрудники воинской части. К настоящему времени уже оцифрованы более тысячи данных участников Великой Отечественной войны.

Сбор архивных фотографий, документов и писем фронтовиков осуществляется в рамках утвержденного российским президентом перечня поручений по увековечиванию памяти защитников Отечества.

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Целью проекта является создание общедоступной единой базы данных, насчитывающей записи о более чем 33 миллионах человек, а также мультимедийной галереи. Ее планируется открыть к 75-летию Победы в подмосковном парке «Патриот». Длина галереи будет равна количеству дней войны - 1418 шагов. Именно столько дней шла Великая Отечественная война.

Внести в базу данные своих родственников, дедов, отцов и братьев, может любой желающий. Это можно сделать самостоятельно, загрузив фото и данные об участнике военных действий на сайте российского министерства обороны в специальный раздел. Также архивные документы можно передать специалистам в пунктах сбора.