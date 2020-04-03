Ту-22М3 поднялись на перехват «противника» над акваторией Охотского моря: кадры учений
Ту-22М3 атаковали «неприятеля», успешно осуществив электронные пуски ракет класса «воздух-воздух».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Истребители МиГ-31БМ Тихоокеанского флота провели совместные тренировки с дальними сверхзвуковыми бомбардировщиками Ту-22МЗ дальней авиации ВКС РФ. Учения проводились в акваториях Японского, Охотского морей и Тихого океана.
Четыре стратегических сверхзвуковых бомбардировщика Ту-22М3 подняли с аэродромов базирования на Камчатке. Во время тактических учений ракетоносцы сопровождали два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31. Затем самолеты ТОФ отработали перехват воздушных целей.
Бомбардировщики выступили в роли условного противника. Ту-22М3 атаковали «неприятеля», успешно осуществив электронные пуски ракет класса «воздух-воздух».