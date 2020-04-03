Первое совместное совещание военных РФ и Сербии состоялось на аэродроме Батайница

Первое совместное совещание российских и сербских военных специалистов по определению возможных районов применения прибывшей в Сербию российской помощи состоялось на аэродроме Батайница, находящемся в 20 километрах северо-западнее Белграда. Переговоры прошли под руководством министра обороны Сербии Александра Вулина.

В ходе консультаций было предложено использовать российские врачебно-сестринские бригады в населенных пунктах Республики Сербия, в которых сложилась наиболее сложная эпидемиологическая обстановка - Белград, Чуприя, Валево, Нови Сад, Ниш, Крагуевац, Кикинда.

Специалисты войск РХБ защиты Минобороны России могут быть задействованы для дезинфекции военного городка в городе Бачка Пола, где в настоящее время выявлены случаи заболевания коронавирусом сербских военнослужащих.

4 апреля в Белграде в здании военно-медицинской академии пройдет расширенное совещание с участием представителей Минздрава и Минобороны Сербии, на котором будут определены наиболее приоритетные объекты для работы российских военных специалистов и прибывшей техники по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.