Еще один Ил-76 с гумпомощью вылетел в Сербию с аэродрома Чкаловский

Третий самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома Чкаловский в Республику Сербия для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Российские военные медики, специалисты в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий перебрасываются самолетами ВКС России на аэродром Батайница расположенный в 20 километрах северо-западнее Белграда.

По поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу были даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки, начиная с 3 апреля, помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.