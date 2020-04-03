Минобороны РФ поручено рассмотреть участие призывников в работе исследовательских лабораторий

«Минобороны России проработать вопрос об участии граждан, проходящих военную службу по призыву, в работе соответствующих исследовательских и инженерных лабораторий», - говорится в опубликованном 3 апреля перечне поручений по итогам встречи главы РФ с ведущими российскими инвесторами, состоявшейся 11 марта.

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