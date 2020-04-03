Минобороны РФ поручено рассмотреть участие призывников в работе исследовательских лабораторий
Срок реализации данного поручения - 31 мая текущего года.
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Глава РФ поручил Министерству обороны проработать вопрос об участии призывников в работе исследовательских и инженерных лабораторий. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Минобороны России проработать вопрос об участии граждан, проходящих военную службу по призыву, в работе соответствующих исследовательских и инженерных лабораторий», - говорится в опубликованном 3 апреля перечне поручений по итогам встречи главы РФ с ведущими российскими инвесторами, состоявшейся 11 марта.
Срок реализации этого поручения - 31 мая текущего года. Ответственным назначен глава Минобороны Сергей Шойгу.