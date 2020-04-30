Грация и тактика: гвардейская танковая армия ЗВО уничтожила противника из танков Т-72БЗ

В Подмосковье на полигоне «Алабино» с военнослужащими Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа завершилось тактико-специальное учение с боевой стрельбой танков и преодолением водной преграды боевыми машинами пехоты.

В ходе учения военнослужащие уничтожили основные силы условного противника из всего комплекса вооружения танков Т-72Б3, сообщила пресс-служба ЗВО. Стрельба велась из гладкоствольных 125-миллиметровых пушек бронебойными и осколочно-фугасными боеприпасами по мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на расстоянии от 800 до 2000 метров. В ходе стрельб активно применялись современные средства визуальной и радиоразведки, в том числе и беспилотные летательные аппараты.

Боевые машины пехоты БМП-2 в ходе учения форсировали водную преграду. Экипажи на полном ходу въезжали в воду и продолжали движение уже в наводном положении. Для военнослужащих это преодоление водной преграды стало первым в этом году.

Всего в тактико-специальном учении было задействовано порядка 170 единиц вооружения, военной и специальной техники Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.