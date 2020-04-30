«Дрвенград, я люблю тебя»: Кустурица провел экскурсию для российских военных в легендарной этнодеревне

Известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица пригласил российских военнослужащих, временно дислоцирующихся в городе Ужице, посетить свою этнодеревню – Дрвенград, построенный в 2004 году для съемок фильма «Жизнь как чудо».

Российские химики в свою очередь провели дезинфекцию территории исторического объекта, часто посещаемого иностранными туристами. После обработки профессор Кустурица лично провел экскурсию для российских военнослужащих.

«Я очень счастлив, что президент Сербии обратился за помощью к России. Сергей Шойгу мой очень хороший друг, и я очень счастлив, что он послал хорошую русскую армаду. Я благодарю русских военнослужащих за то, что они делают и будут делать в Сербии, потому что всегда хорошо, когда приезжают наши братья и помогают нам!» - подчеркнул Эмир Кустурица.

Российские специалисты РХБ защиты провели санитарную обработку на четырех объектах в городе Ужице и близлежащих населенных пунктах, общей площадью более 12 тысяч квадратных метров.

«Так получилось, что группа военнослужащих выполняла задачу в городе Ужице, проводя финальную дезинфекцию объектов здравоохранения, и профессор Кустурица пригласил военнослужащих к себе в деревню. Мы не могли остаться в долгу, поэтому провели обработку его этнодеревни» - отметил руководитель российского сводного отряда в Сербии генерал-майор Михаил Чернышов.

Российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано 49 объектов в городах Бор, Вране, Лесковац.