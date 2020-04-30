«Я счастлив, что Шойгу послал хорошую русскую армаду»: Кустурица поблагодарил Россию за помощь

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица пригласил российских военных в свою знаменитую этнодеревню Дрвенград. Построенная в 2004 году для съемок фильма «Жизнь как чудо» деревня давно стала одним из символов Сербии и местом притяжения для туристов.

Российские специалисты провели полную дезинфекцию исторического объекта. После этого Кустурица лично провел для российских военных экскурсию по Дрвенграду.

«Я очень счастлив, что президент Сербии обратился за помощью к России. Сергей Шойгу мой очень хороший друг, и я очень счастлив, что он послал хорошую русскую армаду. Я благодарю русских военнослужащих за то, что они делают и будут делать в Сербии. Потому что всегда хорошо, когда приезжают наши братья и помогают нам», - признался режиссер.

Дрвенград расположен неподалеку от города Ужице, где дислоцированы российские военные специалисты, оказывающие Сербии помощь в борьбе с коронавирусом. Как отметил руководитель сводного отряда в Сербии генерал-майор Михаил Чернышов, россияне не смогли остаться в долгу и в ответ на приглашение Кустурицы провели обработку его этнодеревни.